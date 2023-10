Jovem compartilha experiência de primeiro emprego e viraliza: ‘Não tenho tempo para nada’

viralizou após postar um vídeo compartilhando como tem sido sua primeira experiência em um emprego. O desabafo chegou a mais 1,7 milhão de visualizações.

Na publicação, Brielly, que se formou na faculdade em abril deste ano, já começa dizendo “eu devo estar sendo dramática e chata, mas este é o mesmo primeiro emprego de tempo integral, das 9h às 17h, depois de formada e estou levando uma eternidade para chegar lá”, conta.

“Eu quero tomar banho, jantar e dormir. Não tenho tempo nem energia para cozinhar a própria refeição. Não tenho energia para malhar e a academia fica na frente de casa. Estou tão triste”, relata com os olhos cheios de lágrimas. headtopics.com

Ainda no vídeo, a moça esclarece que o problema não é com o seu trabalho em si, mas com o tempo que leva para chegar até lá. “Sei que poderia ser pior e que eu poderia estar trabalhando mais, mas eu saio no completo escuro. Não tenho energia. Como se tem amigos, me cuidar, ter um namorado?”, desabafou.

“Você encontrará uma programação que funciona para você, menina! Faça o seu jantar da semana! Isso me ajuda muito!”, sugeriu outro usuário. , Brielle disse que o vídeo mostra uma necessidade de mudança no funcionamento da sociedade. “Quero poder falar para a próxima geração e explicar que uma semana de trabalho de 40 horas mais deslocamento diário não é necessária para a produtividade”. headtopics.com

