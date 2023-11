Jovem com sequelas por cheiro de pimenta é reanimada após broncoespasmo e mãe faz apelo à Justiça por homecare: 'Preciso de ajuda'

– Nós passamos um grande susto – conta a mãe ao GLOBO. – Há três dias ela já vinha apresentando bronco-espasmos, mas estavam fracos e eu dei conta de estabilizar. Mas essa noite eu não tive como dar conta. Chamamos o Samu e, graças a Deus, eles vieram rapidinho e conseguiram estabilizar ela. Eles ficaram umas 2 horas ou mais aqui. Chegaram 2h da manhã e foram embora depois de 4h30. Fizeram a reanimação e ela foi melhorando.

Pais revelam desafios após reação a cheiro de pimenta deixar jovem com sequelas: 'Tenho fé que, nem que seja um pouquinho, ela vai melhorar' Adriana Medeiros compartilha rotina de cuidados com sua filha, Thais Medeiros, sete meses após reação alérgica grave — Foto: Reprodução / InstagramNa tarde do último dia 17 de fevereiro, Thaís Medeiros, que vive com a família em Goiânia (GO), havia viajado cerca de 60 quilômetros até a casa dos pais de um rapaz com quem vinha se relacionando há um tempo, em Anápolis, e tudo parecia normal naquele almoço, até o...

Amor de mãe: Adriana Medeiros tem dedicado sua vida a cuidar da filha após reação a cheiro de pimenta em Goiânia — Foto: Arquivo pessoalAbraRio tem cerca de 1.500 associados, que usam óleo à base de cannabis para tratar males como depressão e mal de Parkinson

Amor de mãe: Adriana Medeiros tem dedicado sua vida a cuidar da filha após reação a cheiro de pimenta em Goiânia — Foto: Arquivo pessoal

