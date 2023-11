Jovem com autismo que quase não fala cria mentalmente sinfonia

Jacob, um jovem de 19 anos com autismo, sabe apontar para aquilo que ele precisa. Em geral, é música. Mas no repertório verbal, duas palavras: "comer" e "sim".

A revelação veio depois de sete anos aprendendo a digitar. O clique aconteceu quando a escola fechou na pandemia. A família californiana ficou ainda mais perto. E de mãos dadas, guiava o filho até o teclado, onde Jacob encontrou a sua voz.

O Fantástico convidou a orquestra Petrobras Sinfônica para interpretar a partitura que decifrou Jacob. É um universo neurodiverso, onde instrumentos "exigem dor" e outros "sentem sono".

Jacob explicou uma parte assim: os sopros criam clima de medo, as cordas são rápidas, nostálgicas e vacilantes. Todos contra todos. Há tréguas, derrotas, rendição. O Jacob verbalizava a sinfonia e Rob tateava as instruções: aí o músico pensava e voltava com exemplos.

Importância do estímulo É preciso acelerar o diagnóstico pra começar logo a estimular a criança. O psiquiatra Fabio Barbirarato, especialista em autismo, também disse que nem todo mundo alcança o mesmo resultado. headtopics.com

Jacob escreveu que acerta três em cada quatro questões de um programa de perguntas e respostas sobre história, literatura e ciências.

