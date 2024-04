Jovem amputado sonha em vencer o Campeonato Europeu de futebol

Ben Binyamin quase morreu durante o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro. Agora, este jovem é uma das estrelas do time israelense de futebol para amputados que sonha em vencer o Campeonato Europeu em junho. Binyamin comemorava seu 29º aniversário no festival de música eletrônica 'Tribe Of Nova', cenário do massacre de 364 pessoas perpetrado pelos combatentes do grupo islamista palestino.

Ele perdeu a perna direita quando os agressores lançaram quatro granadas contra um abrigo antiaéreo onde estava escondido com alguns amigos. 'Nunca teria acreditado que voltaria a jogar futebol', conta à AFP este ex-jogador profissional. Porém, ele está de volta aos gramados, correndo com ajuda de muletas e mandando a bola para o fundo da rede com um chute forte de pé esquerdo, que antes era sua perna 'ruim'. O ataque do Hamas causou pelo menos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Nice vence Lens e sobe para 4º no Campeonato FrancêsO Nice derrotou o Lens por 3 a 1 neste sábado (16), pela 26ª rodada do Campeonato Francês, e interrompeu uma série de seis jogos sem vencer.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Bill decide, Nova Iguaçu vence Vasco e encara o Flamengo na final do Campeonato CariocaO Nova Iguaçu conquistou grande vitória sobre o Vasco por 1 a 0, neste domingo (17), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Nova Iguaçu vence o Vasco em pleno Maracanã e conquista vaga na final do Campeonato CariocaLaranja Mecânica da Baixada foi superior ao longo dos 180 minutos e garantiu vaga na decisão com gol de Bill, em contra-ataque fulminante na segunda etapa

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Nova Iguaçu vence o Vasco em pleno Maracanã e conquista vaga na final do Campeonato CariocaLaranja Mecânica da Baixada foi superior ao longo dos 180 minutos e garantiu vaga na decisão com gol de Bill, em contra-ataque fulminante na segunda etapa

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Felipe Massa vence corrida sprint da Stock Car e é líder do campeonatoMassa aproveitou abandono de Khodair no final da prova

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Sport vence o Náutico e se aproxima do título do Campeonato PernambucanoSport supera o Náutico nos Aflitos por 2 a 0 e deu importante passo para ser bicampeão do Campeonato Pernambucano

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »