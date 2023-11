Jovem alemã sequestrada pelo Hamas foi encontrada morta, diz Israel

O nome de Shani Louk, sequestrada em Israel pelo Hamas, ganhou o noticiário internacional depois que a mãe dela gravou vídeos de apelo para que a jovem fosse resgatada. - O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou nesta segunda-feira, 30, que a jovem alemã Shani Louk, de 23 anos, que foi sequestrada na rave Universo Paralello pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro, foi encontrada morta.

“Estamos arrasados ​​ao compartilhar que o corpo da alemã-israelense Shani Louk, de 23 anos, foi encontrado e identificado”, escreveu o ministério no X, anteriormente conhecido como Twitter.Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores israelense, Louk foi sequestrada, “torturada e exibida pelas ruas Gaza por terroristas do Hamas. O comunicado acrescentou que ela “experimentou horrores incompreensíveis”.A mãe de Louk também informou nesta segunda-feira que a filha está morta. headtopics.com

“Infelizmente, recebemos ontem a notícia de que a minha filha já não está viva”, disse Ricarda Louk à emissora alemã RTL/ntv. No dia 7 de outubro, membros do Hamas bloquearam a estrada para o local do festival, cercando a multidão por três lados. Mais de 260 corpos foram encontrados no local, segundo o serviço de resgate israelense Zaka.O nome de Louk ganhou o noticiário depois que viralizou um vídeo que que ela foi vista aparentemente inconsciente na traseira de um caminhão do Hamas, após o ataque à rave.

Muitos outros reféns foram levados para a Faixa de Gaza. A última atualização de Israel foi de que 239 pessoas foram sequestradas. Quatro cativos foram libertados – uma mulher americana e a sua filha, e mais tarde uma mulher israelita de 85 anos e a sua amiga, de 79. headtopics.com

