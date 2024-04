Jovem acusada de sequestro pede para ser interrogada por videoconferência

Acusada de participar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca, a jovem Camily Novais da Silva, 21, que está foragida, pediu à Justiça de São Paulo para ser interrogada por videoconferência. De acordo com o Ministério Público, no cativeiro, Camily era uma das responsáveis por procurar amigos e familiares das vítimas a fim de extorquí-las. Como teme ser presa, a jovem pediu para ser ouvida em um interrogatório online de modo que possa exercer sua 'ampla defesa'.

O juiz Sérgio Cedano, que marcou a audiência de julgamento do grupo para 2 de agosto, não aceitou o pedido

