Josias Teófilo na Crusoé: O cangaceiro e o sociólogo

Por muito tempo, Lampião (pernambucano de Serra Talhada) não pisou em Pernambuco. O motivo era a política, feita pelo governador Estácio Coimbra, instigada pelo sociólogo Gilberto Freyre. A ação governamental ia na fonte do problema do cangaço: atacava os coiteiros, aqueles que forneciam mantimentos aos cangaceiros.

Lampião, o rei do cangaço, além do banditismo, teve uma atuação cultural. Escreveu poemas que foram reproduzidos à exaustão, especialmente na literatura de cordel, compôs músicas, concebeu e costurou as próprias roupas e do seu bando, com um grau de sutileza e originalidade jamais vistos.

É por isso que o padre Frederico Bezerra Maciel, autor de uma biografia em sete volumes do cangaceiro, escreveu: “O ‘bandido’ em Virgulino era apenas um ‘acidente’. Sua indiscutível genialidade superaria tudo o mais!”. headtopics.com

Mais do que a atuação direta produzindo cultura, como sujeito inspirado que era (os estudos de Frederico Pernambucano de Mello – parente de Gilberto Freyre – mostram o refinamento que tinham as roupas do bando de Lampião), sua figura ensejou a produção artística como poucos. É incontável o número de livros, peças, filmes, figurinos, que inspirou.

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Crusoé: Governo quer “ciência pop” e campanha contra fake news de vacinasO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: carro de embaixada brasileira é detido na Turquia com cocaínaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Novo presidente da Câmara dos EUA é uma vitória para Trump”Mike Johnson, de Louisiana, sempre esteve ao lado do ex-presidente, mas sua inexperiência o deixa no baixo clero... Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Fãs de BTS fazem manifesto contra Milei”O motivo são postagens antigas da vice de Javier Milei, Victoria Villaruel, que foram recuperadas nesta semana Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: A turma da pesada já apareceu para o aniversário de LulaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: Embaixada do Brasil diz que carro oficial com cocaína foi furtadoO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕