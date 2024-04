José Roberto Guimarães é indicado ao Hall da Fama do Vôlei

Uma das figuras mais icônicas do vôlei brasileiro, José Roberto Guimarães, popularmente conhecido como Zé Roberto, figura entre os indicados de grande prestígio ao Hall da Fama do Vôlei neste ano de 2024. Com um histórico brilhante, o atual técnico da Seleção Brasileira Feminina e do clube turco THY tem em seu currículo três medalhas de ouro olímpicas, alçando o vôlei brasileiro ao patamar mais alto nas competições mais disputadas do planeta.

O treinador brasileiro está na disputa com outros três renomados técnicos: Aleksandre Skiba, Gilberto Herrera e Kare Mol. O reconhecimento ao Hall da Fama do Vôlei, que ocorre anualmente, é um dos momentos mais esperados, pois celebra as contribuições inestimáveis ao esporte em diversas categorias, incluindo o vôlei de quadra masculino e feminino, vôlei de praia, além de premiar técnicos, líderes e contribuições ao vôlei paraolímpic

