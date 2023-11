José Graziano fala dos desafios do Brasil para sair do mapa da fome

Em entrevista exclusiva, José Graziano, ex-diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, fala dos desafios do país para sair, mais uma vez, do mapa da fome. Em entrevista exclusiva à Globo Rural, José Graziano avalia os novos desafios que o Brasil enfrenta para sair - mais uma vez - do Mapa da Fome.

Entre 2012 e 2019, o engenheiro agrônomo e doutor em economia pela Unicamp José Graziano avalia os novos desafios que o Brasil enfrenta para sair do Mapa da Fome, lista para a qual retornou oito anos depois de ter saído. Afligindo cerca de 70 milhões de pessoas em todo o território, a maioria nas grandes cidades. Em um contexto de mudanças climáticas, ele destaca não ser possível dissociar os dois problemas, e alerta: estamos correndo o risco de voltar a ter uma situação de incerteza na oferta de alimentos similar ao que ocorria antes da invenção da agricultura. Confira abaixo os principais trechos da conversa

:

CARTACAPİTAL: Sitiado, principal hospital de Gaza enterra seus mortos em vala comumSegundo a Organização Mundial da Saúde, 22 dos 36 hospitais do enclave já não funcionam

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

REVİSTAISTOE: Presença de organizações criminosas em todo o BrasilNão existe um lugar no Brasil em que não haja a presença e a atuação de organizações criminosas. A afirmação é do Fórum Brasil eiro da Segurança Pública, que mapeou a presença de 53 grupos no País. É este levantamento sobre a crise em que se transformou a Segurança Pública no Brasil que mostra o tamanho da mais antiga e segunda maior organização criminosa do País: o Comando Vermelho.

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação »

BBCBRASİL: Fãs do RBD enfrentam dificuldades na compra de ingressos para shows no BrasilDesde janeiro de 2023, os fãs do RBD, o grupo musical criado a partir da novela mexicana "Rebelde", vivem com a expectativa nas alturas no Brasil . Sites com instabilidade, filas, empurrões, choro e muita reclamação marcaram a venda de ingressos para os shows que acontecem em novembro no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Brasil alcança quase 16% da capacidade instalada de energia solarPaís ultrapassa a marca de 35 GW com 11% da geração de energia total

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Estudo mostra aumento das ondas de calor no Brasil nas últimas três décadasNos últimos 30 anos, a média de dias em que o território brasileiro passou registrando ondas de calor aumentou de 7 para 53, mostra um novo estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

VALORECONOMİCO: Vacina da chikungunya em teste no Brasil induz resposta imune em 98,8% dos voluntáriosA expectativa é submeter o pedido de aprovação da vacina para a Anvisa no primeiro semestre de 2024

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »