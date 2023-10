Jornalista detona estrelas do Flamengo: 'Não vão ganhar ninguém em 2024'

O comentarista Arnaldo Ribeiro fez uma análise sobre o elenco do Flamengo na temporada de 2023. O jornalista considera que alguns nomes estrelados do elenco Rubro-Negro, apesar de históricos no clube, não desempenham bem quando estão juntos.

Arnaldo usou como base o jogo do Flamengo contra o Grêmio na quarta-feira (25), em Porto Alegre, para falar sobre a formação que ele acredita não ser a ideal para o time carioca. - O Tite no intervalo do jogo com o Grêmio, ganhando, faz o que? Sai o Pulgar machucado ou passando mal, não sei, e entra quem? Everton Ribeiro. O Flamengo passa de novo a jogar com aquela formação que fica no imaginário rubro-negro e atrasa a reformulação do clube. Esse time com Gerson de segundo volante, Everton Ribeiro, Arrascaeta e dois atacantes, não ganhou de ninguém em 2023.

- Esses caras não conseguem mais juntos fazerem uma equipe competitiva. Nem se eles não estiverem nas badalações e estiverem só treinando, eles não conseguem mais - afirmou Arnaldo.O Flamengo sofreu um revés na Arena do Grêmio no jogo contra o Tricolor Gaúcho. A derrota tirou do Flamengo a oportunidade de encostar no líder do campeoanto, o Botafogo. headtopics.com

