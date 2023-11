Jornal espanhol volta a chamar Vini Jr de 'pinóquio' após Prêmio Sócrates

Perfil de Daniel Alves publica mensagem de aniversário à filha; ex-mulher diz que vai tomar 'medidas legais' "Muito fartos de Pinóquio / O show de Vinicius e suas mentiras continuam prejudicando injustamente a imagem do Valencia e de todos os seus torcedores", diz a capa do jornal. três jovens, entre 18 e 21 anos, foram identificados e proibidos de acessar o Mestalla para sempre

. O portal, no entanto, chama Vini de mentiroso, ao brasileiro relatar que todo o estádio estava o insultando de forma racismo. e"sua associação a comportamentos isolados que o clube perseguiu de forma urgente e franca, aplicando o castigo mais severo aos envolvidos".

"Reiteramos nossa mais absoluta condenação ao racismo, mas também pedimos o máximo respeito aos nossos torcedores e ao nosso clube", completou o Valencia. No discurso, Vinicius Junior foi perguntado pelo marfinense Didier Drogba, sobre a luta contra o racismo, e afirmou que está preparado para o combate. "Eu estou preparado para isso. Para sempre poder falar quando for necessário. É muito triste eu ter que falar sobre racismo, gosto de falar sobre futebol, sobre os grandes jogadores que estão aqui. Quero pedir para vocês que não parem de lutar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Jornal espanhol volta a chamar Vini Jr de 'Pinóquio' após Prêmio SócratesNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Vini Jr leva Prêmio Sócrates de causas sociais pela criação de seu institutoA instituição foi fundada em julho de 2021, com a missão de oferecer ensino através de tecnologia, com uma linguagem centrada no esporte

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Bola de Ouro 2023: Vini Jr ganha Prêmio Sócrates e pede apoio contra racismoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Vini Jr recebe Prêmio Sócrates por projeto social no BrasilNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Vini Jr. ganha Prêmio Sócrates na Bola de Ouro por trabalho socialVinicius Jr. foi condecorado nesta segunda-feira (30) com o Prêmio Sócrates na 'Bola de Ouro' da France Football

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Bola de Ouro: Vini Jr vence Prêmio Sócrates e rasga elogios a PeléAtacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vini Jr recebeu o Prêmio Sócrates durante o evento da 'Bola de Ouro', nesta segunda-feira (23). O troféu, que premia atletas envolvidos em causas sociais, foi dado ao brasileiro pelo projeto realizado no Instituto Vini Jr.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕