Jornal espanhol aponta suposto ato racista de torcedores do Barcelona contra Vini Jr

Rio - O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 em clássico disputado no último sábado pelo Campeonato Espanhol, porém, novamente Vini Jr teria sido vítima de atos racistas de torcedores rivais. De acordo com informações do jornal espanhol 'Marca', torcedores do clube catalão agiram de forma discriminatória contra o brasileiro. Hoje tive a oportunidade de presenciar o Clásico in loco, em Barcelona.

com/uIevnaxDzr — Victor Boni  (@victboni) October 28, 2023 Em nota oficial, o Barcelona afirmou que irá investigar 'qualquer insulto racista' que possa ter ocorrido contra Vini Jr e que deseja compactuar com o combate ao racismo. 'O Barcelona sempre defenderá os valores do futebol e do esporte, como o respeito ao adversário.

