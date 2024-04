Jorginho teme cobrança excessiva de torcedores no futebol brasileiro

Nascido em Imbituba, em Santa Catarina, Jorginho, de 32 anos, fez sua carreira no futebol europeu, passando por clubes como Hellas Verona, Napoli, Chelsea e Arsenal, sendo naturalizado e campeão da Eurocopa defendendo a Azzurra.

Sem qualquer experiência no futebol brasileiro, o volante afirmou que a cobrança, às vezes fora do tom, de alguns torcedores o deixa receoso de uma experiência esportiva em seu país natal.

