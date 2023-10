Jorge Aragão confirma que está em remissão completa de câncer

está em total remissão do câncer no sistema linfático. A equipe do cantor revelou detalhes sobre a saúde dele à revista, onde foi confirmado que o Linfoma Não-Hodgkin, que estava sendo tratado desde julho deste ano, entrou em remissão. Com isso, o artista pode voltar a se dedicar em tempo integral a sua carreira.

"O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Pet-Scan realizado e só está faltando o último ciclo , previsto para ser realizado no dia 01 de novembro, para terminar o tratamento",Mal súbito: o que explica a morte de pessoas jovens como a fotógrafa da filha de Neymar?Vale lembrar que nos últimos anos o artista enfrentou diversos problemas de saúde. Em 2020, ele contraiu a Covid-19 e ficou internado na UTI.

