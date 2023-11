Jorge Aragão celebra remissão completa de câncer e agradece apoio dos fãs

Rio - O cantor Jorge Aragão, de 74 anos, falou sobre a remissão completa do linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada, durante sua participação no 'Domingão com Huck', da TV Globo. O cantor comemorou sua vitória contra a doença, diagnosticada em julho deste ano, e agradeceu carinho que recebeu dos fãs.

Essa semana, na quarta-feira, eu tenho a última sessão de quimioterapia. Já estou em remissão, graças a Deus', disse o sambista. 'Muito obrigado por todas as energias que vocês sempre me deram', completou. Segundo Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), entre os tipos de tratamento existentes para tratar a doença estão: quimioterapira, imunoterapia, radioterapia e transplante de medula óssea.

