Jorge Aragão anuncia remissão completa de linfoma não Hodgkin

Rio - Diagnosticado com linfoma não Hodgkin, o cantor e compositor Jorge Aragão está livre da doença da qual vinha se tratando desde julho deste ano. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa e também pela Hematologista Caroline Rebello, que vinha cuidando do artista no caso.

Segundo Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), entre os tipos de tratamento existentes para tratar a doença estão: quimioterapira, imunoterapia, radioterapia e transplante de medula óssea. Outros famosos já foram diagnosticados com este tipo de câncer, como os atores Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari, a autora Gloria Perez e a ex-presidente Dilma Rousseff. Todos se recuperaram após fazer o tratamento necessário.

Brasil Manchetes

