Jorge Aragão anuncia remissão completa de linfoma

O cantor, multi-instrumentista e compositor Jorge Aragão anunciou nesta sexta-feira (27) a remissão completa do linfoma não Hodgkin do qual vinha se tratando desde julho.

A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa e também pela Hematologista Caroline Rebello, que vinha cuidando do artista no caso. “O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Perscan realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizado no dia 01 de novembro, pra terminar o tratamento”, contou a médica, em nota.

A novidade chega junto com o lançamento da nova canção do artista, em parceria com o rap Xamã. A releitura do seu grande sucesso “Eu e Você Sempre”, foi gravada quando o sambista ainda estava em tratamento. headtopics.com

Com sonoridade que passeia pelo samba e pelo rap, a música chega nos formatos de single e vídeo, que já foi posto em rotação, trazendo uma prova do que será o “Projeto Identidade”, novo EP do sambista em celebração ao Dia da Consciência Negra.

