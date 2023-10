Jorge Aragão anuncia remissão completa de câncer e nova parceria com Xamã

Nesta sexta-feira (27), o cantor Jorge Aragão anunciou a remissão completa de um linfoma que tratava desde julho deste ano. Após uma série de exames, o músico, de 74 anos, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, ou seja, câncer que afeta o sistema linfático. A informação foi divulgada e confirmada à CNN por meio de sua assessoria de imprensa.

https://www.instagram.com/p/Cyo_pPwOL6x/ "Essa será, na verdade, uma faixa bônus, que narra um novo ponto de vista da obra já consagrada ‘Eu e Você Sempre’. E tem como objetivo, dar ao público uma pequena e deliciosa amostra sobre o formato do que será o ‘Projeto Identidade’, em que eu me junto a diferentes artistas do rap e do trap, levando para a nova geração um pouco sobre a arte do vovô aqui", brinca Aragão.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Jorge Aragão anuncia remissão do câncer; tratamento está previsto para terminar em novembro, diz médicaCantor tratava doença desde julho; novidade chega junto com lançamento de música Consulte Mais informação ⮕

Jorge Aragão anuncia remissão completa de linfoma não HodgkinNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Cantor do hit 'Tubarão' exibe compra de lancha personalizada: 'Novinho da lancha'Nas postagens, o funkeiro mostrou detalhes como uma porta personalizada com a imagem de um tubarão Consulte Mais informação ⮕

Cantor Guto Oliveira, da dupla OutroEu, revela diagnóstico de doença autoimune raraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Thiaguinho comemora 20 anos de carreira e promete álbum de inéditas: ‘Escrevo muito, faço muita música’Cantor será entrevistado por Maju Coutinho no 'Fantástico' Consulte Mais informação ⮕

Yasmin Brunet vai a festa de avó de MC Daniel e aumenta rumores de affairFesta foi realizada na mansão do cantor, em São Paulo, na noite de quarta-feira (25) Consulte Mais informação ⮕