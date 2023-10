Jordanianos vão às ruas pedir revogação do tratado de paz com Israel

Pelo menos 5.000 pessoas protestaram nas ruas de Amã, nesta sexta-feira (27), para pedir a anulação do tratado de paz entre Jordânia e Israel, denunciando os bombardeios cometidos pelo Exército israelense contra a Faixa de Gaza. A manifestação começou em frente à Grande Mesquita Husseini, no coração da capital jordaniana, diante de um grande dispositivo policial, observaram jornalistas da AFP.

Alguns seguravam retratos do presidente americano, Joe Biden, e do presidente francês, Emmanuel Macron, ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acompanhados do lema 'Parceiros no Crime'. Em Zarqa, a cerca de 20 quilômetros de Amã, em torno de 2.000 pessoas participaram de uma manifestação, e outras centenas saíram às ruas em Mafraq, Tafila e Áqaba. . Segundo as autoridades israelenses, cerca de 1.

