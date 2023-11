Jordânia convoca seu embaixador em Israel

O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, afirmou que essa medida será mantida até o fim da guerra.“rejeita e condena a continuação da guerra israelense, que mata inocentes em Gaza e provoca uma catástrofe humanitária sem precedentes”O embaixador israelense em Amã já havia deixado o território jordaniano duas semanas atrás, alegando razões de segurança, e agora está proibido de retornar.

A Jordânia, que faz fronteira com Israel e a Cisjordânia, é um dos países mais envolvidos no conflito de décadas na Palestina. O país concentra a maior diáspora palestina do mundo. Mais de metade dos 11,5 milhões de jordanianos é considerado de origem palestina.

Desde o início dos bombardeios em Gaza, houve várias manifestações de apoio aos palestinos em Amã, inclusive pedidos para a anulação do tratado de paz assinado entre Jordânia e Israel em 1994, bem como o fechamento da embaixada israelense.

A decisão da retirada imediata do diplomata jordaniano em Tel Aviv é uma forma de a monarquia jordaniana, encabeçada pelo Rei Abdullah 2º (foto), responder às pressões internas que vinha sofrendo.

