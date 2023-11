Jordânia chama de volta seu embaixador em Israel após condenar conflito no Oriente Médio

O regresso do embaixador dependeria “de Israel cessar a sua guerra em Gaza, travar o desastre humanitário resultante e abster-se de ações que neguem aos palestinos os seus direitos básicos, incluindo o acesso a alimentos, água e medicamentos, bem como a uma vida segura e estável em seu solo nacional.” O ministério jordano anunciou nesta quarta-feira (1º) o início do processo de retirada dos seus cidadãos da Faixa de Gaza.

