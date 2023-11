John Textor se revolta após derrota do Botafogo para o Palmeiras: “Corrupção, roubo”

O jogo O Botafogo abriu 3 a 0 com 36 minutos do primeiro tempo, com gols de Carlos Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos. O Palmeiras diminuiu com Endrick, e os mandantes tiveram o zagueiro Adryelson expulso aos 31 da etapa complementar — lance questionado pelos botafoguenses. A equipe da casa também teve um pênalti aos 38, e Tiquinho Soares perdeu. O Palmeiras empatou, com Endrick e Flaco López, e aos 54, no último lance, virou com gol de Murilo.

