John Textor comparece à polícia para apresentar supostas provas de manipulação de resultados

John Textor compareceu mais cedo à Cidade da Polícia, na zona norte do Rio de Janeiro, com o objetivo de apresentar supostas provas sobre manipulação de resultados no Brasil, segundo o “Globo”. O norte-americano foi acompanhado por três advogados.Existe a expectativa de que o empresário comente sobre o assunto após o confronto entre Botafogo e Junior Barranquilla, pela estreia da Libertadores.

Além disso, o mandatário deve falar sobre a chegada de Artur Jorge, que assumirá o comando técnico do Alvinegro.(STJD) por não ter apresentado provar sobre as suportas manipulações de resultados que afirmou possuir. A procuradoria pede a suspensão automática do norte-americano.Relator da CPI da Manipulação de Resultados dos Jogos de Futebol, Jorge Kajuru (PSB-GO) enviou um pedido à Polícia Federal (PF) exigindo a apresentação de provas. Em entrevista ao “Globo”, o senador deu mais detalhes do process

RevistaISTOE

