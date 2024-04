John Textor acusa Palmeiras de manipulação nos jogos do Campeonato Brasileiro de 2023

John Textor voltou à tona com tema do Campeonato Brasileiro de 2023. Em entrevista ao 'Canal do Medeiros', nesta última segunda-feira (1), o dono majoritário da SAF do Botafogo afirmou que tem provas de manipulação nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza. As acusações do empresário americano não foram bem recebidas pelos clubes.

Em nota oficial, Palmeiras definiu John Textor como um 'caricato cartola' e afirmou que 'não pretende se manifestar novamente' sobre as acusações, além de declarar confiança nas autoridades competentes. 'O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige', disse o Palmeira

