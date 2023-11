A onda das adaptações de livros que mostram universos distópicos para o cinema parecia ter passado, visto que não era anunciada uma nova produção desse estilo há alguns anos. No entanto, a franquia 'Jogos Vorazes' ainda despertava algum interesse graças aos quatro filmes estrelados por Jennifer Lawrence. Por isso, não é exatamente uma surpresa que Hollywood volte ao universo dos livros de Suzanne Collins com 'Jogos Vorazes: A cantiga dos pássaros e das serpentes'.

O filme, que estreia nessa quarta-feira (15), não continua a história da heroína interpretada pela atriz (nem conta com ela). A adaptação do livro de mesmo nome se interessa mesmo é no vilão da trama original, seis décadas antes de ele se tornar o cruel tirano da obra. 'A cantiga dos pássaros e das serpentes' conta com boas cenas de ação e combate, do jeito que os fãs da franquia gostam, uma interessante direção de arte e figurinos e um elenco bastante competente. Mas tropeça em um roteiro e uma edição problemáticos, que prejudicam o resultad

:

