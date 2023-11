Jogos Pan-Americanos: veja a agenda do Brasil para esta segunda-feira (30/10)

Atletas brasileiros têm mais um dia recheado de competições em Santiago. Para os atletas brasileiros, não será diferente.

A delegação do Brasil tem compromissos importantes e pode conquistar medalhas em diferentes modalidades. Luisa Stefani comemora ouro no Pan e exalta PigossiMais Esportes

Jogos Pan-Americanos: veja a agenda do Brasil para este domingo (29/10)Este domingo (29) promete muitas emoções nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Para os atletas brasileiros, não será diferente. Consulte Mais informação ⮕

Brilho de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de SantiagoAtletas do país conquistam muitas medalhas históricas no Chile; judocas e tenistas conseguem títulos, e seleção de beisebol é prata Consulte Mais informação ⮕

Pan de Santiago: Brasil fecha o dia com seis ouros e mira o top 3 do quadro de medalhasJudô e tênis elevam Brasil no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Consulte Mais informação ⮕

Bia Ferreira, ouro do boxe nos Jogos Pan-Americanos, é cria da periferia de SalvadorAtleta é de Nova Brasília e começou no esporte aos quatro anos Consulte Mais informação ⮕

Brasil perde para a Colômbia e fica com prata histórica no beisebol do PanEquipe brasileira fez campanha histórica para conquistar medalha inédita nos Jogos Pan-Americanos Consulte Mais informação ⮕

Guilherme Costa bate recorde no Pan e já pensa nas Olímpiadas: “Quero chegar lá e ganhar”Nadador avalia participação nos jogos Pan-Americanos com quatro ouros conquistados Consulte Mais informação ⮕