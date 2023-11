Jogador é preso em flagrante com 10 quilos de cocaína em ônibus do clube

O atleta Luiz Claudio, mais conhecido como"Chicago", foi preso na noite do último sábado (28), em Terenos (MS). O zagueiro do Corumbaense estava transportando cocaína na mala durante uma viagem da delegação. O elenco estava indo disputar um jogo contra São Gabriel, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, marcado para este domingo, 29.

Chicago foi pego em flagrante com dez quilos da droga na mala. A descoberta ocorreu depois que um dos pneus do ônibus furou na estrada.Nevoeiro deixa time do Fortaleza 'preso' no Uruguai, após vice da Sul-Americana

O zagueiro não havia sido relacionado para partida e estava indo apenas para realizar exames clínicos em Campo Grande. O jogador sofreu uma infarto nas últimas semanas e vinha recebendo cuidados especiais desde então. headtopics.com

Na época, Chicago foi encaminhado para realizar os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, acabou sendo transportado ao Hospital Regional Rosa Pedrossian em Campo Grande (HRMS). O defensor ficou afastado dos gramados depois do episódio."O clube esclarece que não compactua com tal conduta praticada pelo atleta, e que adotará as medidas jurídicas cabíveis.

