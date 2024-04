Jogador e modelo protagonizam cenas fofas e relacionamento vira questão

O jogador e a modelo, que assumiram o namoro no fim do ano passado, protagonizaram cenas fofas no jogo entre o Brasil e a Espanha, na última semana. O que acabou acendendo uma luz vermelha no entorno do atacante.Zélia Duncan fala de casamento com ex-mulher de Jô Soares: 'Passávamos o Natal juntos, eu, ele e ela' Endrick e Gabriely já planejam o casamento para breve.

Embora ela desconverse quando o assunto é um futuro longe do Brasil para acompanhar o namorado, o jogador dá como certa a ida da namorada para a Espanha em julho, quando ele se apresenta ao Real Madrid e faz 18 anos.Modelo é apontada como namorada de Endrick, do Palmeiras O relacionamento virou uma questão para a equipe do jogador no Brasil e na Europa, inclusive nos corredores do poderoso time espanhol. Apesar de os pais de Endrick adorarem a nora, foram aconselhados para, digamos, persuadir o filho a ir com calm

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalextra / 🏆 6. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Jogador da Espanha demonstra apoio à Vini Jr: 'Insultam porque é grande jogador e negro'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Robinho é preso após STJ decidir que ex-jogador deve cumprir pena no BrasilEx-jogador foi condenado a 9 anos por estupro coletivo a uma mulher albanesa, ocorrido em 2013, na Itália

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Caso Robinho: STJ decide que ex-jogador deve cumprir pena no Brasil e ser preso imediatamenteOito ministros acompanharam relator, Francisco Falcão, e atenderam pedido do governo da Itália

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Caso Robinho: maioria do STJ vota para ex-jogador cumprir pena no BrasilCinco ministros acompanharam relator, Francisco Falcão, e atenderam pedido do governo da Itália

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Caso Robinho: STJ julga nesta semana se ex-jogador pode cumprir pena no Brasil; entendaAtleta foi condenado pela Justiça italiana por ter participado de um estupro coletivo em 2013

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Caso Robinho: STJ vai julgar nesta semana se ex-jogador pode cumprir pena no Brasil; entendaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »