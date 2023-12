Jogador de futebol e tamanduá-mirim se unem em meme viral

Veja a explicação do viral que une um jogador de futebol, um estilo de comemoração, uma narração eloquente e… Um animal silvestre Pode soar aleatório tentar compreender como a relação entre um jogador de futebol inglês e um tamanduá-mirim culminou no Belligol, um dos memes mais badalados de 2023. Afinal, uma coisa não tem nada a ver com a outra… Em tese.

Ainda assim, oestá sempre de olho em todos os lances da internet para explicar como certos fenômenos marcam golaços quando o assunto é viralizar por aí.Suquinho de Maracujá | A história do meme que ganhou música No caso de Jude Bellingham, não foi diferente, e o craque do Real Madrid emplacou algumas curtidas e compartilhamentos nas redes sociais por conta do seu jeito particular de comemorar gols. O jogador ainda teve uma ajudinha de uma narração enérgica e para lá de empolgada, que deixa o meme ainda mais divertido e contagiant





Terranoticiasbr » / 🏆 29. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Javier Milei, novo presidente da Argentina, tem passado como jogador de futebolO novo presidente da Argentina Javier Milei tem um passado de jogador de futebol. Ainda antes de ingressar na política, Milei foi goleiro do Chacarita Juniors. A carreira de Milei debaixo das traves foi apenas em categorias de base do Chacarita Juniors, clube da região de Chacarita, em Buenos Aires, e que joga a segunda divisão do campeonato nacional atualmente.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Petrobras corta pagamento a investidores; veja as ações que mais pagamOs dias gloriosos em que a Petrobras ocupava um espaço entre as melhores pagadoras de proventos no mundo ficaram no passado. Em uma já esperada reviravolta, a petroleira foi a empresa que mais cortou dividendos em todo o mundo no último trimestre.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Veja o que abre e fecha no Dia da Consciência Negra em SP e no RJSão Paulo e Rio de Janeiro estão na lista de estados que decretaram o feriado

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Quem vencer na Argentina enfrentará grave crise econômica e social; veja infográficoPaís teve piora nos índices sociais e viu moeda se desvalorizar e inflação disparar; novo presidente assume com a tarefa de ao menos dar início à estabilização

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Extremos climáticos: chuvas e calor extremo de novembro deixaram 19 mortos pelo país; veja ondeApós forte onda de calor que assolou o país, regiões Sul e Sudeste sofrem com mortes como consequência de temporais

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Para quando o calor intenso voltar: veja 40 opções para se refrescar no verãoLista inclui ar-condicionado, ventilador, máquina de gelo, sorveteira e até piscina inflável para driblar a nova onda de calorão prevista para as próximas semanas.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »