Joana visita Daniel Alves e publica foto de apoio para negar rumores de fim de relacionamento

Joana teria se encontrado com Daniel Alves e visitou ex-lateral na sua casa em Barcelona, no último final de semana Daniel Alves pediu para Joana Sanz publicar uma foto de apoio para negar rumores de fim de relacionamento. Joina visitou Daniel durante o julgamento na Espanha e relataram o retorno do relacionamento por não querer deixar o marido de lado nessa situação.em seu stories do Instagram na última segunda-feira, 1º, teria sido um pedido de Daniel Alves.

A informação foi veiculada pela emissora espanhola 20minutos. Segundo fontes do veículo de mídia, o ex-jogador brasileiro pediu à modelo que publicasse a foto para mostrar que Joana está o apoiando e desmentir rumores de que os dois haviam terminado. O ex-jogador teve liberdade provisória concedida pela Justiça Espanhola após ter pagado fiança de um milhão de euros. Jornalista diz que revista brasileira pagou fiança de Daniel Alves. Além do dinheiro, Daniel terá de se apresentar à Justiça sempre que for solicitado

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz reativa redes sociais após liberação do ex-jogadorA modelo Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, reativou as redes sociais após a soltura do ex-jogador, nesta segunda-feira (25).

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Foto publicada por Joana Sanz de mãos dadas foi uma exigência de Daniel Alves, diz jornalJoana Sanz, esposa de Daniel Alves, publicou uma foto de mãos dadas com o marido, na segunda-feira (1), a pedido do ex-jogador.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Joana Sanz publica foto de mãos dadas com Daniel Alves após pedido do jogadorA modelo Joana Sanz publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece de mãos dadas com o jogador Daniel Alves. Segundo informações, o pedido para a publicação teria sido feito pelo próprio jogador, que desejava um posicionamento público de apoio da mulher após ter obtido liberdade provisória. O casal se encontrou na residência de Daniel Alves em Barcelona, sendo este o primeiro encontro após a liberdade provisória do jogador.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Daniel Alves pediu para que Joana Sanz postasse foto de mãos dadas, diz jornalIdeia do brasileiro era mostrar que o relacionamento entre eles não está em crise

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Joana Sanz posta foto de mãos dadas com Daniel Alves após saída do jogador da prisãoModelo espanhola publica primeiro registro com marido condenado por estupro, que pagou fiança para ter liberdade provisória

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz posta primeira foto com ex-jogador após sair da prisãoJoana Sanz, esposa de Daniel Alves, postou uma foto de mãos dadas com o ex-jogador no Instagram, após a saída do ex-lateral da prisão.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »