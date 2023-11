João Silva, filho de Faustão, termina relacionamento com Schynaider Moura

Os dois assumiram o namoro em janeiro de 2022, e desde então, publicavam fotos e declarações em suas redes sociais. Eles se conheceram em um evento na casa do jogador Ronaldo e ficaram juntos no Réveillon. João Silva é dezesseis anos mais novo do que a modelo brasileira, que fez carreira internacional e desfilou para marcas importantes fora do Brasil. A modelo foi casada por 12 anos com o empresário Mário Bernardo Garnero, com quem teve três filhas.

