Jesus seria mulher e negra, talvez trans, caso nascesse nos dias de hoje. E"os homens e mulheres de bem" a matariam em nome de Deus. Quando defendi isso na minha coluna no UOL pela primeira vez, há alguns anos, quase apanhei na rua (expressão que deixou de ser figurativa neste Brasil em que a intolerância saiu do armário e foi eleita presidente) por pessoas que estão tão dentro de suas caixinhas que não conseguem perceber a beleza de sua própria fé.

Considerando que Jesus foi transgressor em sua época, se ele voltasse à Terra seria tudo aquilo que é considerado inferior, marginal, blasfêmico ou de segunda classe. Ou você acha que ele viria coberto de ouro e moraria nos Jardins ou na Barra da Tijuca?Como uma mulher negra ou uma trans significaria que escolheu viver como alguém que é diariamente vilipendiada, considerada cidadã de segunda classe, tratada como força de trabalho barata ou como objeto sexual descartável. Iria fazer parte da resistência e, portanto, seria odiado por aqueles que não abrem mãos dos seus privilégios. Muitos daqueles que, hoje, vomitam seu nom





UOLNoticias » / 🏆 12. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Los jesuitas de Chile reconocen tras medio siglo los abusos sexuales de un cura español a cinco menores de edadLa investigación de la Compañía de Jesús contra el sacerdote Jesús Andrés Vela se abrió después de la denuncia realizada por una de sus víctimas en EL PAÍS

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

'Jesus obrigaria uma mulher a viver sendo traída e apanhando?': a advogada católica que encerrou relação abusiva apesar de oposição de família religiosaO medo deu lugar ao alívio quando Maria finalmente conseguiu colocar um ponto final em seu casamento e em um cotidiano de 'Era como uma prisão sem grades', conta ela à BBC News Brasil, sobre o relacionamento que durou 15 anos com o homem que a fez comer dinheiro na frente dos filhos, a Maria, que prefere usar um nome fictício para proteger os filhos, tinha 30 anos quando conseguiu reunir forças para interromper os abusos que sofria e enfrentar sozinha as consequências do divórcio. Ela teve de encarar a forte oposição de familiares, incluindo a mãe, e até de integrantes da comunidade da Igreja Católica que frequentava. Todos eram contra a separação. 'Em 2007, esperei minha mãe viajar para me separar. Depois que ela voltou, não aceitava o término e ficou brava comigo por muito tempo', conta a advogada, atualmente com 46 anos

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

As Partes Privadas de Napoleão: 2500 Anos de História ExpostosDentro de uma pequena caixinha de couro, deteriorado e ressecado pelo tempo, um pênis humano é guardado a sete chaves pela filha de um urologista americano. Seria o órgão sexual do estadista e líder militar francês Napoleão Bonaparte (1769-1821), uma das personalidades políticas mais conhecidas da história da humanidade. O jornalista e historiador Tony Perrottet tenta decifrar como o pênis saiu da França e chegou aos Estados Unidos, onde estaria hoje.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Economistas debatem qual é o crescimento potencial do BrasilO IBGE divulgou nesta semana o desempenho da economia brasileira no terceiro trimestre. O resultado superou as expectativas e reforçou um debate entre os economistas sobre qual seria o crescimento potencial do país.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

A realidade dos afrodescendentes no Chile e na ArgentinaPor décadas, historiadores no Chile e na Argentina, determinados a construir uma identidade nacional baseada na herança europeia, ignoraram a contribuição de escravizados e seus descendentes, dizem especialistas Leia neste ArquivoBBC

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Jesus seria mulher e negra, talvez trans, caso nascesse nos dias de hojeJesus seria mulher e negra, talvez trans, caso nascesse nos dias de hoje. E"os homens e mulheres de bem" a matariam em nome de Deus.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »