Jerônimo Teixeira na Crusoé: O desafio do pós-guerra

Jacob Katz, 25 anos, americano e neto de sobreviventes do Holocausto, serviu no Exército israelense entre 2018 a 2019. Ficou estacionado na fronteira com a Faixa de Gaza, bem no ponto em que o muro foi derrubado pelos terroristas do Hamas, no último dia 7. De seu posto de vigilância, Katz acompanhava protestos do lado palestino, contidos com gás lacrimogêneo quando havia tentativas de explodir o muro.

Amjad Abukwaik, 54 anos, palestino de Gaza, vive nos Estados Unidos desde os 19 anos. Hoje é proprietário de uma farmácia em Paterson, Nova Jersey. Na adolescência, escondido no quarto, fazia bandeiras palestinas para serem usadas em protestos contra Israel. Com seus colegas de aula, também atirava pedras nos soldados israelenses que montavam guarda do lado de fora da escola.

