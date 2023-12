Javier Milei será empossado como novo presidente da Argentina

O controverso Javier Milei será empossado neste domingo (10.dez) como novo presidente da Argentina. Vencedor das eleições realizadas em novembro, depois de superar no segundo turno o candidato do atual governo, Sergio Massa, ministro da Economia de Alberto Fernandez, Milei chega ao poder como um personagem repleto de peculiaridades e promete mudanças radicais na economia e na administração pública argentina.

Milei transforma ainda a Argentina como um importante polo de concentração da extrema-direita mundial. Sua vitória nas eleições presidenciais foi muito celebrada por dois nomes a quem Milei sempre esteve muito alinhado: os ex-presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos. Bolsonaro chegou nesta 5ª feira (07.nov) a Buenos Aires e já se encontrou com o novo presidente argentino. Junto com ele foi uma comitiva de políticos e autoridades brasileiras, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freita





