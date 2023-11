Javier Milei se torna figura midiática na Argentina com suas ideias econômicas libertárias

Imagem de Javier Milei é vista com adesivos de seu oponente, Sergio Massa, em Buenos Aires, Argentina — Foto: Luis ROBAYO / AFPera o economista-chefe da Corporação América, que controla, entre outras empresas, a Aeroportos Argentina 2000. Naquele ano, 2015, decidiu levar suas teorias econômicas libertárias aos canais de TV locais com a meta de se tornar conhecido.

Um certo dia almoçava em um restaurante de Palermo e pediu a um colega de trabalho que o apresentasse ao conhecido apresentador Alejandro Fantino, que estava no local. Após uma conversa improvisada, Fantino convidou Milei para ir a seu programa. Naquele dia a audiência, segundo o próprio apresentador lembrou em entrevistas a meios locais, subiu. Demorou pouco tempo para que o economista passasse a ser convidado para outros programas e se tornasse, como tinha sido seu plano desde o início, uma figura midiática relevante no país. Milei chamava a atenção com suas ideias disruptivas, entre elas a de eliminar o Banco Central — pilar de seu programa de governo —, seu estilo intempestivo e seu visua





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Eleições na Argentina: Javier Milei usa samba em português composto por bolsonarista na campanha'É o Milei, é o Milei, eu antes não sabia, mas agora eu sei', diz a letra da música, criada por Edmar Marques da Silva

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa: quem são os candidatos à Presidência da ArgentinaPesquisas indicam o favoritismo do presidenciável da extrema-direita, mas analistas dizem que disputa está aberta, inclusive sobre a possibilidade de haver ou não um segundo turno

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Ato de Javier Milei seduz jovens ‘exauridos’ com a ArgentinaAndré Lucena, repórter de CartaCapital, acompanhou o último ato da campanha do 'anarcocapitalista' em Buenos Aires

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Saiba quem é Javier Milei, candidato à Presidência da Argentina apoiado por BolsonaroCandidato foi o mais votado nas primárias, com 30,02% dos votos

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Quem é Javier Milei, candidato a presidente nas eleições da ArgentinaMilei disputa agora os votos de mais de 35 milhões de argentinos desiludidos com o atual quadro econômico e social do país

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Javier Milei, Patricia Bullrich e Sergio Massa: conheça os três favoritos nas eleições presidenciais da ArgentinaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »