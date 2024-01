Jato executivo desaparecido há 12 dias no Caribe

Novo mistério: jato executivo está desaparecido há 12 dias no Caribe depois de sair dos radares com sete minutos de voo. O desaparecimento de um jato executivo, sumido há 12 dias no Caribe, está virando um mistério digno de produções cinematográficas. Um Gulfstream III saiu dos radares no dia 22 de dezembro, apenas sete minutos após decolar para um voo turístico do aeroporto de Canouan, em São Vicente e Granadinas, no Sul do Caribe.

Três pessoas estavam a bordo, mas os nomes e identidades dos indivíduos não foram divulgados. Segundo o jornal local St. Vincent Times, as autoridades estavam cientes da identidade da tripulação e do passageiro e confirmaram que pelo menos dois deles eram de nacionalidade mexicana. Relatos dão conta de que o transponder teria sido desligado intencionalmente, e a Administração de Fiscalização de Drogas (DEA em inglês) estaria investigando o possível uso da aeronave para transporte de drogas. Segundo especialistas consultados pelo St. Vincent Times, o plano de voo registrado apresentava inconsistência





RevistaEpoca » / 🏆 17. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ex-Odebrecht envolvido na Lava Jato colombiana é gestor de obras da Braskem em MaceióEx-diretor da Odebrecht é responsável por contrato milionário para preenchimento das minas de sal-gema

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Planos do PCC contra autoridades entram no caminho de Dino rumo ao STFPlanos do PCC contra autoridades entram no caminho de Dino rumo ao STF

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Avanço do mar desloca comunidades e desafia cientistas e autoridades na costa oceânica do AmapáMudanças na foz do rio Amazonas aumentam erosão nas ilhas e salinização da água; não há dados para entender fenômeno, alertam pesquisadores

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Rússia faz maior ataque aéreo à Ucrânia desde o início da invasão, dizem autoridadesMoscou usou 158 drones, além de mísseis hipersônicos e de cruzeiro para atacar alvos em Kiev, no leste, sul e oeste do país, disse a Força Aérea ucraniana

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Família de Alexei Navalny não tem notícias dele há três semanasA família de Alexei Navalny não teve notícias dele há três semanas. Navalny está na colônia penal número 3, na localidade de Kharp, e as temperaturas na região devem chegar a 28 graus negativos na próxima semana. Navalny se manifestou pela primeira vez desde a transferência e disse estar bem.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Keegan Murray estabelece recorde da NBA com cestas de trêsO ala-pivô Keegan Murray terminou a partida diante do Utah Jazz com o recorde de cestas de três pontos consecutivas na NBA.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »