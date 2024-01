Jatinhos, grifes, casas de luxo pagas à vista: elite do agro lidera alta da renda dos mais ricos no país

De carona na expansão do agronegócio, os mais ricos dos estados onde esse setor é mais forte tiveram o maior ganho de renda no país nos últimos anos. No topo desse ranking, aparece o Mato Grosso do Sul, onde a renda do 0,01% mais rico saltou 131% acima da inflação, de 2017 a 2022, segundo levantamento do economista Sérgio Gobetti, publicado no Observatório de Política Fiscal da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Esse ganho dos super-ricos está atraindo empreendimentos e serviços do mercado de luxo a regiões do agro





