Jamie Lee Curtis celebra 45 anos do filme ‘Halloween’ e relembra desafios

A atriz Jamie Lee Curtis, que atuou no filme Halloween, celebrou os 45 anos de estreia da primeira versão, em 1978. Em uma publicação em seu Instagram, próximo ao Dia das Bruxas (31 de outubro) ela publicou uma foto de Laurie Strode e outra na qual beija a testa da personagem em uma versão envelhecida.

O filme ganhou um remake em 2018 e em 2022, com Halloween Ends. "Mal sabíamos que 45 anos depois estaríamos recontando e recontando a mesma história simples do bem versus o mal, e que dela nasceria um ícone feminista, a última menina. Esse filme e Laurie Strode me deram minha carreira e continuo a tê-la por causa deles.

Consulte Mais informação:

