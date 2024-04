James Rodríguez será titular na estreia do São Paulo na Libertadores

O São Paulo se prepara para a sua estreia na Copa Libertadores e de acordo com o jornalista André Hernán, o meia colombiano James Rodríguez estará entre os 11 titulares do tricolor contra o Talleres, da Argentina, na próxima quinta-feira, 04, às 21 horas. “Já está batido o martelo: James Rodríguez vai ser titular no jogo de quinta.

O James tem essa situação em que joga bem na Colômbia e não joga no São Paulo, e o São Paulo vem trabalhando nessa intertemporada para preparar a equipe com foco total na Libertadores. O São Paulo está desenhando o time para essa estreia contra o Talleres, de Córdoba, que, na avaliação técnica do São Paulo, é uma equipe muito forte, cascuda. Não vai ser uma estreia tranquila, é um jogo de muita força física, vai ter muito contato, vai ser um jogo muito difícil, na análise da comissão técnic

