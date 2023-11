Jair e Vegetti aumentam lista de desfalques do Vasco para o jogo contra o Cuiabá

Goiânia - Jair e Vegetti viraram desfalques no Vasco para a partida contra o Cuiabá. Isso porque o volante recebeu terceiro cartão amarelo e o atacante foi expulso no empate em 1 a 1 com Goiás, na tarde deste domingo, 29, pela 30ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, eles precisarão cumprir suspensão na próxima rodada. A dupla aumenta a lista de baixas para a partida diante do Dourado.

Capasso, Marlon Gomes e Rossi estão entregues em Departamento de Saúde e Performance do Vasco e sequer viajaram com a deleção para a sequência de compromissos fora de casa. Por outro lado, o técnico Ramón Díaz contará com dois retornos. Paulinho e Erick Marcus cumpriram suspensão automática nesta rodada e ficam disponíveis para o próximo jogo.

