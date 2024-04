Jade Picon fala sobre vida de solteira e planos futuros

Rio - Jade Picon abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram, nesta terça-feira (2), e aproveitou para tirar algumas dúvidas de seus seguidores. No papo, além de falar sobre seus próximos projetos na televisão, a influenciadora aproveitou para desabafar sobre sua vida de solteira. Ao ser questionada sobre quando iria assumir um novo relacionamento, Jade pontuou: 'Quando eu tiver um namorado. Que tal? Enquanto isso, vão me arranjando vários. Mas quando eu tiver um, eu apresento', disse.

Em seguida, ela afirmou que namorar não está em seus planos no momento. 'Sinceramente, não é algo que está no meu radar. Estou focada em outras coisas. Mas quando eu tiver um, vocês vão conhecê-lo', ressaltou. Em seguida, um seguidor perguntou se Jade já tem planos para atuar após ter estreado como atriz em 'Travessia', da TV Globo, em 2022. 'Muita saudade de atuar também, gente. Vocês nem imagina

