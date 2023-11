Jabeur vence no WTA Finals e se emociona ao falar da guerra

A tunisiana afirmou que doará parte de sua premiação para o povo palestino e se disse com coração partido. “Estou muito feliz com a vitória, mas não tenho estado muito feliz ultimamente. A situação do mundo não me deixa feliz... sinto que... sinto muito. É muito difícil ver crianças e bebês morrendo todos os dias. É de partir o coração. Decidi doar parte do meu prêmio em dinheiro para ajudar os palestinos. Não posso estar feliz com esta vitória. Não é uma mensagem política, é humanidade.

