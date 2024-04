J.K. Rowling não será alvo de ação legal após comentários sobre mulheres transgênero

J.K. Rowling não será alvo de nenhuma ação de acordo com a nova lei de crime de ódio da Escócia após desafiá-la ao afirmar nas redes sociais que várias mulheres transgênero são homens, disse a polícia nesta terça-feira (2). A autora de Harry Potter, uma famosa ativista crítica de gênero, fez os comentários na segunda-feira (1), o dia em que entrou em vigor o crime de “incitar ódio” relacionado a idade, deficiência, religião, orientação sexual e identidade de gênero.

Ela foi apoiada pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que disse que as pessoas não deveriam ser criminalizadas por dizerem coisas de “senso comum” sobre sexo biológico. A Polícia da Escócia afirmou que recebeu reclamações sobre a publicação de Rowling nas redes sociais. “Os comentários não foram avaliados como criminosos e nenhuma outra medida será tomada”, disse um porta-voz. O primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf, disse que a lei era sobre “proteger pessoas de uma onda crescente de ódio”

