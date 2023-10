Ivan Sant’Anna na Crusoé: Reféns, uma arma suja mas eficiente

, diz Ivan Sant’Anna na“No sábado dia 7 deste mês, o Hamas (organização terrorista palestina, que controla a faixa de Gaza) atacou Israel de surpresa, matando mais de mil israelenses e levando aproximadamente 200 reféns de todas as idades, desde bebês até idosos.”

“Logo após o ataque, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o Hamas iria pagar um preço que jamais conhecera. Assegurou também que os bombardeios contra Gaza, que já haviam começado, seriam seguidos por uma invasão por terra.”“Pelo menos até o momento em que escrevo este texto, nem os israelenses lançaram o ataque por terra, nem o Hamas executou reféns.

