Itajaí ADK Masters Cup, torneio de veteranos internacional, abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o Itajaí ADK Masters Cup, torneio internacional de veteranos de tênis com pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, a ITF, na categoria MT200, e também da Confederação Brasileira de Tênis.

A competição acontece entre os dias 20 e 25 de novembro nas quadras do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), para as categorias 30 até acima de 75 anos tanto para simples como duplas e duplas mistas sempre em classes de cinco em cinco anos. As inscrições podem ser feitas através do site

"Estamos empolgados com a realização de mais esse evento em um mês especial para nós do Itamirim começando pelo torneio juvenil ADK Juniors Cup, que é dos mais tradicionais do país, e dando sequência com o ADK Masters Cup com os veteranos, que vem ganhando notoriedade e crescendo a cada ano. headtopics.com

O Itajaí ADK Masters Cup conta com o patrocínio da Taroii Investment Group e tem os apoios do Itamirim Clube de Campo, Sandri Hotéis, e FMEL - Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Itajaí (SC). O evento tem a parceria com a Federação Catarinense de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis e possui a chancela da Federação Internacional de Tênis.

