Israelense vê mãe ser solta pelo Hamas, mas pai segue refém do grupo

“A minha mãe é forte e resiliente, mas o seu coração ainda está com as pessoas que ainda estão naquelas cavernas”, diz Sharone, referindo-se aos túneis subterrâneos onde se acredita que muitos reféns do ataque do Hamas em 7 de outubro estejam.

Mas foi um momento agridoce. Seu pai, Oded, de 83 anos, marido de Yocheved há 63 anos, ainda está desaparecido, supostamente mantido em cativeiro pelo Hamas na Faixa de Gaza. "Ele acreditava na conciliação com seus inimigos. Espero que ele esteja bem. Espero que ele consiga usar seu árabe e que esteja sendo tratado clinicamente."A família Lifschitz viveu em Nir Oz durante décadas e conhecia praticamente todos os outros cerca de 400 residentes da comunidade agrícola e industrial de posição liberal.

Sharone passa agora os seus dias ajudando a lenta recuperação da sua mãe, mas também pressionando o governo de Israel e seus aliados internacionais para que façam mais para libertar os 229 reféns israelenses e estrangeiros ainda detidos pelo Hamas em Gaza. headtopics.com

“Essas pessoas tiveram que se defender sozinhas durante nove horas”, diz Sharone, ainda perplexa e horrorizada com o tempo que o governo e o exército israelense levaram para responder ao ataque que deixou mais de 1,4 mil mortos em Israel, em 8 de outubro.“Fomos massacrados e ninguém apareceu durante horas. Este deveria ser o objetivo mínimo absoluto, trazer estas pessoas de volta às suas comunidades e às suas famílias”.

O aperto de mão foi criticado por alguns em Israel, mas sua filha diz que “ela fez o que achou certo naquele momento”. Até à libertação de Yocheved nesta semana, não havia notícias dos residentes de Nir Oz levados em motos e carros para Gaza.Prima de Ohad, Osnat, de 54 anos, descreveu o menino como “muito, muito inteligente” e “uma criança superdotada”.Osnat e seus filhos deixaram Tel Aviv com destino a Jerusalém, onde estão hospedados com a família, para escapar dos ataques de foguetes de Gaza. headtopics.com

