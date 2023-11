Israel x Hamas: conflito atinge marca de 10 mil mortos em menos de um mês

Israel afirmou que 15 soldados já foram mortos desde ontem. Por outro lado, diz que desde o dia 7 de outubro, já destruiu 11 mil pontos de operação do Hamas. Essas batalhas campais se concentram mais ao norte do enclave palestino. A estratégia é cercar toda essa região, onde se concentra a maioria dos integrantes do Hamas.

