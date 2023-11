Israel x Hamas: chanceler de Lula negocia nos EUA nova proposta de resolução para o Conselho de Segurança da ONU

Conselho de Segurança da ONU rejeita resolução do Brasil sobre guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas — Foto: Manuel Elías/Organização das Nações Unidassobre o conflito entre Israe e o grupo terrorista Hamas. O Brasil preside o Conselho de Segurança até a próxima terça-feira e tenta avançar nesse período em alguma medida que abrace, principalmente, o caráter humanitário da guerra.

A ideia é respaldar o texto e adotar pontos comuns, para evitar o veto de algum dos cinco membros permanentes do órgão, que são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China e França.ONU alerta para 'colapso da ordem pública' em Gaza enquanto advertências a Israel se intensificam

No último dia 18, o Conselho de Segurança rejeitou resolução apresentada pelo Brasil para encontrar uma saída diplomática para o conflito entre Israel e Hamas, iniciado no dia 7 de outubro. O texto, que entre outros pontos pedia a criação deum corredor humanitário, foi vetado pelos Estados Unidos. headtopics.com

A resolução apresentada pelo Brasil previa 11 pontos a serem atendidos pelos envolvidos no confronto.

Dias depois, resoluções apresentadas pela Rússia e pelos Estados Unidos também foram vetadas pelo Conselho de Segurança. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com famílias de desaparecidos e reféns do Hamas e citou a resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança. O presidente afirmou que o texto continha referência expressa à necessidade de libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas, mas acabou vetado. headtopics.com

