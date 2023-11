Israel x Hamas: Após conversa com Lula, Vieira vai aos EUA para “esforço final” do Brasil no Conselho de Segurança da ONU

Após conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chanceler Mauro Vieira embarca na tarde deste domingo (29) para participar da reunião desta segunda-feira (30) do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), em Nova York. A ida do ministro das Relações Exteriores para os Estados Unidos é um “esforço final” do Brasil enquanto presidente do conselho para tentar obter um consenso sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

Segundo relatos feitos à CNN, a negociação do Brasil por uma nova resolução no colegiado, após quatro textos fracassados, foi impulsionada por pedidos feitos diretamente a Vieira, na semana passada. Um deles partiu da Presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, com quem o chanceler brasileiro esteve à margem do programa de reuniões do Conselho de Segurança.

