Israel “ultrapassou as linhas vermelhas” em Gaza, diz presidente do Irã

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, disse que Israel “ultrapassou as linhas vermelhas” em Gaza, o que “pode forçar todos a agir”, neste domingo (29). “Os crimes do regime sionista ultrapassaram as linhas vermelhas, o que pode forçar todos a agir. Washington pede para não fazermos nada, mas eles continuam a apoiar generalizadamente Israel”, disse Raisi em uma publicação nas redes sociais.

Especialistas dizem que, embora o Irã esteja receoso de ser arrastado para a guerra entre Israel e o Hamas, pode não ter controle da situação se os grupos radicais que o país apoia na região intervirem de forma independente. Nos primeiros dias após os ataques surpresas do Hamas contra Israel em 7 de outubro, foram levantadas questões sobre o potencial envolvimento do Irã na guerra.

Gaza fica sem sinal de internet e telefone após Israel anunciar que irá aumentar operações“Estamos preparados em todas as frentes para preservar a segurança de Israel”, disse o porta-voz da IDF em comunicado televisionado Consulte Mais informação ⮕

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação. Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Israel reforça orientação a civis para que deixem o norte de GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Chefe da ONU: “Escalada sem precedentes” de Israel em Gaza prejudica ajuda humanitáriaAntónio Guterres também afirmou que a ONU está “extremamente preocupada” com o seu pessoal em Gaza, depois que as comunicações foram interrompidas na região Consulte Mais informação ⮕

Israel expande ofensiva terrestre em Gaza; Netanyahu diz que será guerra 'longa e difícil'Madrugada de sexta para sábado foi marcada pelo maior bombardeio desde o início do conflito, e combates são reportados ao redor do território Consulte Mais informação ⮕